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عاجل.. يوشيهيدي سوغا رئيسا لوزراء اليابان خلفا لشينزو آبي

كتب:

أحمد حامد دياب
08:16 ص | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
يوشيهيدي سوغا

يوشيهيدي سوغا

أعلن البرلمان الياباني، الأربعاء، انتخاب يوشيهيدي سوغا (71 عاما) رئيسا للوزراء، خلفا لرئيس الحكومة السابق شينزو آبي، الذي استقال لأسباب صحية.

وبحسب "سكاي نيوز" فمن المرتقب أن يعلن سوغا، المقرب من آبي، تشكيلة حكومته في وقت لاحق، ليصبح أول زعيم جديد للبلاد منذ نحو 8 سنوات.

وكان سوغا فاز بالانتخابات الداخلية للحزب الليبرالي الديمقراطي، كي يصبح رئيسا جديدا للحزب، ووعد سوغا في خطاب أمام حزبه بمواصلة سياسة سلفه آبي، الذي كان يتولى السلطة في اليابان منذ نهاية 2012.

يذكر أنّ اليابان إمبراطورية دستورية يحكمها الامبراطور ناروهيتو.

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