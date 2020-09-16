سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16-9-2020 في مصر

تقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفق بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 16 سبتمبر الحالي، في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجّل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.04 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.