العثور على طفل حديث الولادة أمام جمعية أهلية بأسيوط

عثر أهالي شارع "الجلاء"، في مدينة القوصية بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، على طفل حديث الولادة ملقى أمام مقر جمعية تنمية المجتمع، وتم تسليمه إلى الشرطة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من مدير مباحث المديرية، اللواء وائل نصار، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة القوصية بعثور الأهالي على طفل حديث الولادة أمام جمعيه تنمية المجتمع، في شارع "الجلاء"، دائرة المركز، ولم يتم التعرف عليه.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وجرى استدعاء سيارة إسعاف، تولت نقل الطفل إلى المستشفى المركزى، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.