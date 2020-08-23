العثور على طفل حديث الولادة أسفل شجرة بالمنيا

عثر أهالي مركز ديرمواس، جنوب محافظة المنيا، على طفل حديث الولادة ملقى أسفل شجرة بالطريق الزراعي، وتم إبلاغ أجهزة الأمن التي انتقلت للفحص.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بعثور أهالي مركز ديرمواس على مولود ملقى بالطريق الزراعي.

وانتقل المقدم علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي جنوب، والرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز ديرمواس لفحص البلاغ، إذ تبين أن الطفل مولود منذ ساعات، وتم العثور عليه أسفل شجرة بالطريق الزراعي، وتم إيداعه بمستشفى دير مواس العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصرف.