تنسيق 2020.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب والتحويلات اليوم

تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الليلة، الستار عن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات المناظرة وغير المناظرة لطلاب المرحلتين الأولى والثانية تنسيق الثانوية العامة 2020، على أن تبدأ الوزارة بعد غلق الموقع، بدء الترتيب وتسكين الطلاب في الكليات الجديدة وفقا للنسبة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والمحددة بنسبة 10%، على أن يتم إعلان نتيجة تقليل الاغتراب خلال 72 ساعة، بعد غلق الموقع الإلكتروني.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، أمس الثلاثاء، أنَّ 80 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.

وأضاف عطا، أنّ الموقع مستمر في استقبال رغبات التحويلات حتى الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020، موضحا أنّ التحويلات في حدود النسبة المقررة 10%، وستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن.

ويغلق الموقع الإلكتروني للتنسيق، أبوابه في السابعة مساء اليوم، أمام طلاب المرحلتين لتقليل الاغتراب، على أن يتم إعلان نتيجة المرحلة خلال 72 من إغلاق الموقع الإلكتروني.

الحيوي: مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية 2020، ستنطلق خلال أيام

قال الدكتور أحمد الحيوي، أمين صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، إنّ مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية 2020، ستنطلق خلال أيام، آخر سبتمبر الحالي، مشيرا إلى أنّ اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية ستنطلق أيضا في هذه المدة، وجرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للمحافظة على الطلاب من الإصابة بأي مرض، في ظل إجراءات الدولة المصرية لمجابهة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف الحيوي، لـ"الوطن"، أنّ نسب القبول بالجامعات التكنولوجية الثلاث "الدلتا وبني سويف والقاهرة الجيدة"، من طلاب الثانوية العامة، تتراوح بين 20% إلى 25%، مشيرا إلى أنّ باقي النسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها.

وأكد زيادة مصروفات الدراسة بالجامعات التكنولوجية إلى 10 آلاف جنيه عن العام الماضي، موضحا أنّ جميع المصروفات يتم توجيهها لتطوير المعامل والورش التدريبية لمختلف البرامج التعليمية، ويشترط للالتحاق بالجامعات التكنولوجية باجتياز اختبارات القدرات.