55 ألف طالب سجلوا تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، اليوم، أنّ 55 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغبات تقليل الاغتراب، عبر موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية عبر الرابط التالي : https://tansik.egypt.gov.eg/application/

وأضاف السيد عطا، أنّ الموقع مستمر في استقبال رغبات التحويلات حتى الأربعاء 16 سبتمبر 2020، مشددًا على أنّ التحويلات في حدود النسبة المقررة 10%، وأنّ التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن، وهي:

أولا: التحويل بين الكليات:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء شروط التحويل لبعض الكليات مثل (اختبارات القدرات) التي أجريت قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى.

- المفاضلة بين الطلاب يكون على أساس مجموع الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويل بين المعاهد:

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه لأحد المعاهد العالية أو المتوسطة بالتحويل لآخر في ذات التخصص أو تخصص آخر، شرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالمعهد المراد التحويل إليه، في ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فتح الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل في خدمة الكشف الطبي للطلاب الجدد في 6 كليات هي: الطب البشري، والطب البيطري، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك فور ورود بياناتهم من مكتب التنسيق، حيث تم الانتهاء من رفع وتكويد بيانات الطلاب بكود الجامعة الموحد، وجار حاليًا رفع وتكويد بيانات الطلاب في جميع الكليات المتبقية خلال الساعات المقبلة بعد ورودها من مكتب التنسيق.

طلاب جامعة القاهرة الجدد يبدأون التسجيل إلكترونيا للكشف الطبي

وأكد الدكتور محمد الخشت، استعداد مستشفى الطلبة لاستقبال الطلاب الجدد لعمل الكشف الطبي، لافتًا إلى تطوير آليات وإجراءات الكشف الطبي بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب المتقدمين وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى عدم السماح للطلاب بالدخول دون ارتداء الكمامة الطبية، ومنع تواجد أولياء الأمور لتجنب التزاحم داخل أو خارج المستشفى.