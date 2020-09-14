"التعليم العالي": 55 ألف طالب سجلوا رغبات تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، المشرف العام على التنسيق، أن 55 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغبات تقليل الاغتراب، عبر موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية.

وأضاف «عطا»، فى بيان أمس، أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى الأربعاء 16 المقبل، مشدداً على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، وستكون عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، وفقاً للشروط والقواعد المنظمة، وبالنسبة للتحويل بين الكليات المناظرة يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، أما التحويل غير المناظر فيكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى، ولا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، ويتم استيفاء شروط التحويل لبعض الكليات مثل (اختبارات القدرات) التى أجريت قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع الثانوية العامة، أما التحويل بين المعاهد فيسمح للطالب الذى تم ترشيحه لأحد المعاهد العالية أو المتوسطة بالتحويل لآخر فى ذات التخصص أو تخصص آخر، شرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالمعهد المراد التحويل إليه، فى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.

من جانبه قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن معامل تنسيق الجامعة مستمرة فى استقبال طلاب الثانوية العامة، بعدما أعلنت وزارة التعليم العالى فتح تقليل الاغتراب (مناظر وغير مناظر وفى حدود نسبة 10%) لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وأكد «الخشت»، فى بيان أمس، أنه تم وضع إجراءات احترازية مشددة لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل وضمان سلامة جميع المترددين والموظفين، وتقديم خدمة عالية الجودة لأبنائنا الطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة تواصل فتح أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة بمعامل الجامعة طوال فترة التنسيق.

"الخشت": فتح موقع التسجيل للكشف الطبى فى 6 كليات بالقاهرة

وأعلن رئيس جامعة القاهرة فتح الموقع الإلكترونى المخصص للتسجيل فى خدمة الكشف الطبى للطلاب الجدد فى 6 كليات، هى الطب البشرى، والطب البيطرى، والعلاج الطبيعى، والتمريض، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعى، فور ورود بياناتهم من مكتب التنسيق، حيث تم الانتهاء من رفع وتكويد بيانات الطلاب بكود الجامعة الموحد، وجار حالياً رفع وتكويد بيانات الطلاب فى جميع الكليات المتبقية خلال الساعات المقبلة بعد ورودها من مكتب التنسيق. وأكد استعداد مستشفى الطلبة لاستقبال الطلاب الجدد لعمل الكشف الطبى، لافتاً إلى تطوير آليات وإجراءات الكشف الطبى بما يساهم فى الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب المتقدمين وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى عدم السماح للطلاب بالدخول دون ارتداء الكمامة الطبية، ومنع وجود أولياء الأمور لتجنب التزاحم داخل أو خارج المستشفى.

من جانب آخر، أكّد أحمد حسنى الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن الصندوق يتجه نحو التحول الرقمى كجزء من المنهج الذى تتخذه الدولة للتحول الرقمى، وتنقسم خطة الصندوق إلى جزءين، الأول النواحى الإدارية، حيث نسعى لتحويلها إلى «مميكنة» بحيث يتم بناء قواعد بيانات خاصة بالصندوق والاستثمارات والمشروعات الخاصة به بالتعاون مع وزارة الاتصالات. وأضاف «الحيوى»، فى بيان أمس، أن الصندوق يسعى لتعزيز استخدام التعليم «الهجين» وتطبيقه على كل المراحل، إلا أن هناك صعوبة بالنسبة لمرحلة التعليم الفنى فى الاستغناء عن التدريب العملى، ولذلك يطور الصندوق فكرة المعامل الافتراضية، وهى عبارة عن طالب يعيش الحياة الواقعية بشكل حقيقى. وأوضح أن إدارة الصندوق تسعى لوضعه فى مساره الأساسى لتحقيق أهدافه الرئيسية التى تتضمن تقديم المساندة والدعم الفنى لمشروعات تسهم فى تطوير التعليم، بما يوفر متطلبات سوق العمل من الكوادر البشرية، إلى جانب الارتقاء والارتفاع بكفاءات وهيئات التدريس والمعلمين والمدربين، وأيضاً الإسهام المباشر والتعاون مع أجهزة الدولة والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية لدعم الأنشطة، والارتقاء بالمستوى الفنى والمهنى للكوادر البشرية، والمساهمة فى توطين وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للصندوق أيضاً هو المساهمة فى إنشاء مراكز لنقل وتطوير والتدريب على التكنولوجيا المتقدمة فى مجالات التعليم، والمساهمة فى إنشاء النوادى والمراكز التعليمية المختصة، وذلك يعكس أن أى مشروعات على طاولة الصندوق يجب أن تتركز أهدافها على ما سبق ذكره.