التحقيقات: هدير الهادي نشرت صورا تبرز مفاتنها ولفتت الأنظار للدعارة

حصلت "الوطن" على أمر إحالة المتهمة هدير حمدي عبد الهادي سعد، المعروفة بـ "هدير الهادي"، فى القضية رقم 1791 لسنة 2020 حصر جرائم اقتصادية.. حيث نسبت لها النيابة العامة 5 اتهامات.

واتهمت النيابة العامة "هدير"، بأنها وبتاريخ 5 يوليو 2020 وبتاريخ سابق عليه، نشرت بقصد العرض صورا خادشة للحياء العام، بأن بثت عرب حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتيك توك ويوتيوب" مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها، مصحوبة بعبارات وتلميحات جنسية قاصدة الإغراء، على نحو يخدش الحياء العام.

كما فعلت المتهمة فعلا فاضحا بشكل علني، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، في مقاطع مصورة لها، بثتها من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة، أعلنت دعوة تتضمن إغراء بما يلفت النظر للدعارة، بأن نشرت صورا تبرز فيها مفاتنها، على نحو يثير الغرائز، وأنها تعدت على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، بنشر فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تغري فيها بمفاتنها وتحوي عبارات جنسية، على النحو المبين بالتحقيقات.

أما الاتهام الخامس، فكان استخدام حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم السابق ذكرها، والمُعاقب عليها قانونا.

وانفردت "الوطن" بالتحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة، مع المتهمة هدير الهادي، والتي أكدت خلالها أنها تصنع فيديوهات راقصة، على مواقع التواصل لزيادة عدد متابعيها، كما أنها تحصلت على أموال من طبيب مصري بالسعودية، قرابة 18 مرة، واستغلت هذه الأموال في إجراء عملية نحت لجسمها في مستشفى بالرحاب، كما أثثت شقتها بحدائق أكتوبر.

وأجلت المحكمة الاقتصادية، أمس الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمة، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق، لجلسة 13 أكتوبر المقبل، للاطلاع.