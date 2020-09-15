"الأدلة الجنائية" تجري مقارنة بين "هدير الهادي" وفتاة "الفيديو الإباحي"

ضمت أوراق التحقيقات مع المتهمة هدير الهادي، بطلة فيديوهات الرقص على تيك توك، تقريرا فنيا صادرا عن الجهات المختصة في القضية رقم 712 لسنة 2020، جنح حدائق أكتوبر، المتهمة فيها هدير الهادي، صاحبة فيديوهات الرقص على تيك توك.

وأثبت التقرير المؤرخ في 9 يوليو الماضي، أنه نفاذا لأمر النيابة العامة، أحضرت قوة أمنية المتهمة هدير الهادي، وكذا حرز عبارة كارت ميموري 16 جيجا، وتبين احتوائه على مقطع فيديو لفتاة عارية الجسد تصور نفسها في أوضاع مخلة، وهو مُحمل من أحد المواقع الإباحية، حيث أمرت النيابة بتفريغ الحرز وإجراء مضاهاة، للتأكد من ظهور المتهمة في الفيديو من عدمه.

وأثبت التقرير أنه تم تصوير المتهمة طبقا للقواعد الفنية المعمول بها لإجراء المقارنة.. وأشار التقرير إلى أنه وباجراء المقارنة الفنية والمضاهاة تبين وجود اختلاف في الشكل العام والقياسات "البيومترية" بين المتهمة هدير الهادي والفتاة التي تظهر بالفيديو.

وانفردت "الوطن" بالتحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة، مع المتهمة هدير الهادي، والتي أكدت خلالها انها تصنع فيديوهات راقصة، على مواقع التواصل لزيادة عدد متابعيها، كما أنها تحصلت على أموال من طبيب مصري بالسعودية، قرابة 18 مرة، واستغلت هذه الأموال في اجراء عملية نحت لجسمها في مستشفى بالرحاب، كما أثثت شقتها بحدائق أكتوبر.

وأجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمة، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق، لجلسة 13 اكتوبر المقبل، للاطلاع.