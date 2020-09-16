البابا تواضروس يناقش أوضاع كنائس العراق

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الراهب القمص مينا الأورشليمي، كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعراق.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ القمص مينا الأورشليمي قدم تقريرًا للبابا تمت مناقشته أثناء اللقاء، عن الخدمة الرعوية للكنيسة في العراق.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة البابا الخدمة بالكنائس والأديرة القبطية في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحرص البابا تواضروس الثاني خلال الفترة الماضية، على لقاء عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة، لمتابعة الخدمة ومناقشة أي تحديات أو معوقات وأوجه تنمية الخدمة الكنسية وتطويرها في ظل الاحتياج الرعوي.