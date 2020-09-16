عاجل.. شكري: توترات المنطقة الناتجة عن التنقيب تعقد الموقف

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنَّ التوترات في المنطقة الناتجة عن عمليات التنقيب عن الطاقة التي تحدث في شرق المتوسط ليست في صالح المنطقة ولكنها أيضا تدفع الصراع في قبرص واليونان على مصادر الطاقة، مما أدى لتعقيد الموقف أكثر.

وأضاف شكري، خلال حديثه بمؤتمر المائدة المستديرة حول الوضع في أوروبا وشرق المتوسط بأثينا، أنَّ هناك ميل عام لاحترام السياسات المختلفة والأفضل هو التوسع في عقد الاتفاقيات الخاصة بشرق المتوسط لصالح الدول المتفقة وفقا للمعايير الدولية واحترام المصالح المختلفة في السياسات التي يتمّ اتباعها في شرق المتوسط.