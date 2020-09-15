وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليوناني سبل تعزيز التعاون الثنائي بأثينا

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، مع نظيره اليوناني ⁧‫نيكوس ديندياس⁩، سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك وذلك في إطار زيارته الحالية إلى أثينا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "وزير الخارجية اليوناني ⁧‫استقبل شكري‬⁩ بمقر الوزارة في أثينا، موضحا أن الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره اليوناني، حيث يلتقي خلالها كلا من رئيسة الجمهورية، ورئيس الوزراء؛ لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتيّن في شتى المجالات، فضلاً عن التباحُث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك".

ومن المقرر أن يشارك شكري خلال زيارته الحالية إلى أثينا في الدورة الـ24 لمؤتمر المائدة المستديرة التي تنظمها مجموعة "الإيكونوميست"، والذي يتناول الأوضاع في أوروبا وشرق المتوسط.