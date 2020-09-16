عاجل.. شكري: لا نرحب بمناقشات دولة تحاول فرض سيطرتها على أخرى

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إنَّ مصر تدعم شمولية كل الدول بكافة المناقشات بطريقة بناءة تخدم مصالح الجميع، وحضور وزير الخارجية التركي في أي مناقشات ولكن ليس مع دولة تحاول فرض سيطرتها على الأخرى، ولابد من التناقش ولكن دون الرغبة في تغيير الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وأضاف شكري، خلال حديثه بمؤتمر المائدة المستديرة حول الوضع في أوروبا وشرق المتوسط بأثينا، أنَّ مصر تدعم المناقشات التي تخدم مصالح الأفراد وتحقيق الأسس الراسخة للتعاون بين الدول، وإذا كانت دولة تريد أن تستحوذ على حقوق أكثر، فالأمر في النهاية يعود لمن يرد المشاركة وفقًا للقانون الدولي ومن يرغب في نهج السياسيات المتخذة وفق الشرعية الدولية.

وجاءت كلمات وزير الخارجية ردًا على تساؤلًا حول الترحيب بمشاركة وزير الخارجية التركي في مؤتمرات ونقاشات تخص المنطقة.