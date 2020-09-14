أديب: تصريحات مستشار أردوغان عن مصر "شريرة".. وأشكر سامح شكري

وجه الإعلامي عمرو أديب، الشكر والتقدير للسفير سامح شكري، وزير الخارجية، على الدبلوماسية المصرية التي تتمتع بها مصر في تعاملتها مع دول الخارج، وذلك عقب رده على تصريحات ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"

وقال أديب، إن ياسين أقطاي من اسمه فقط تّعلم أنه شخص شرير، وهذا الشخص قام بعقد لقاء على جزئين أو ثلاثة مع أحد المواقع التي تُمول من قطر، " أخت الجزيرة ومكلمين والشرق"، مؤكدًا أن سياسة هؤلاء الإخوان عندما يقوموا بعمل لقاء تجعل كل الأدوات الإعلامية التي يملكوها تتحدث عنه.

وأوضح الإعلامي، أنه للأسف الشديد من الأشخاص الذين قرأوا حوار أقطاي بالكامل، واصفًا إياه بـ "الحوار الشرير"، كما ذكر أن قناة الجزيرة تركت كل ما في الحوار وقامت بالتركيز على حديثه عن مصر، والذي قال فيها "لا بد أن يكون هناك تواصل مع مصر بغض النظر عن أي خلافات سياسية بين رئيسي البلدين".

وتابع: "أقطاي قال إن الحكومتين والشعبين يجب أن يتقاربا والجيش المصري عظيم ونحترمه كثيرا، هذا لا يعني أننا خائفين ولكن لا نريد أن نواجه دولة مسلمة"، موضحًا أن من يقرأ تلك التصريحات يجد أن هناك غزل تركي لمصر، وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، فالحوار يتضمن حديث غير جيد عن قيادة مصر.

ووجه حديثه لأقطاي: " إحنا معندناش مشكلة لا مع الشعب ولا الجيش التركي مشكلتنا مع القاتل والديكتاتور أردوغان قاتل الأطفال في سوريا وحرامي الثروات في ليبيا".