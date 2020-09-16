30 سبتمبر أولى جلسات محاكمة سيدة بتهمة النصب على مواطني الغربية

حددت محكمة زفتى، بمحافظة الغربية جلسة 30 سبتمبر الجاري لمحاكمة المتهمة " نادية. ا"، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى تسفيرهم للخارج.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت عدة بلاغات ضد المتهمة المقيمة في قرية شبرا ملس، مركز زفتي، وزوجها المتواجد في فرنسا، اكد فيها المبلغون استيلائها على أموالهم بدعوى مساعدتهم في السفر وتوفير فرص عمل لهم في الخارج، ولم يلتزما بوعدهما ورفضا رد المبالغ المالية.

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغات وتم ضبط المتهمة، وإحالتها للنيابة العامة التي أحالتها للمحاكمة، وطلبت سرعة القبض على زوجها، وتم تحديد جلسة 30 سبتمبر الجاري لمحاكمتها.