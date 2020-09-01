صحة الشرقية: إجراء فحص "كورونا" لـ2343 من راغبي السفر للخارج

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق قام بإجراء فحص PCR للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، لعدد 2343 مواطناً من الراغبين في السفر للخارج، من أبناء المحافظة، وذلك خلال 35 يوماً من بدء العمل بهذه الإجراءات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم بدء العمل بهذا الإجراء اعتباراً من يوم 29 يوليو الماضي، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين.

وتأتي هذه الإجراءات بناءً على تعليمات سلطات الطيران المدني والسلطات الصحية لبعض الدول، التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول إلى أراضيها، وفي إطار التعاون مع وزارة الصحة والسكان، فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، ومنها المعمل الإقليمي المشترك بمدينة الزقازيق.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يومياً، بدءاً من الساعة 9 صباحاً، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني https://clab.mohp.gov.eg/ على الإنترنت، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة، التي تتضمن صورة جواز السفر، وصورة ضوئية من تذكرة السفر، وصورة بطاقة الرقم القومي، مع سداد الرسوم المالية المقررة، ويتم استلام النتيجة بعد 24 ساعة من سحب العينة.