مدبولي: 7.6% من فصول مدارسنا بها أكثر من 70 طالبا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر بها نحو 30 ألف مبنى مدارس، ونحو نصف مليون فصل في هذه المدارس.

وأضاف مدبولي، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية: "ممكن نلاقي مدرستين في مبنى واحد عشان نحل الكثافات الكبيرة الموجودة، وطبقًا للعام المالي المنتهي، لدينا أكثر من 2.5 مليون تلميذ في مراحل التعليم ما قبل الجامعي".

وتابع: "الكثافة التي كانت مطلوبة في الفصول كانت 40 تلميذا بحد أقصى في كل فصل، لكن نتيجة لحجم التحديات في حجم إنشاء المدارس، باتت الكثافة تتراوح بين 40 و50 طالبًا في 19% من المدارس، و14% من المدارس تصل فيها الكثافات ما بين 50 إلى 60 طالب، و7.6% تبلغ كثافة الطلاب فيها ما بين 60 إلى 70 طالبًا، و6.7% لأكثر من 70 طالبًا".