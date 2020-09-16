أهلية ودولية وتكنولوجية.. مشروعات التعليم العالي في عهد السيسي

اهتمام بالغ يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعليم والبحث العلمي، منذ توليه الحكم في مصر، من خلال الاهتمام بإنشاء الجامعات وإضافة كليات وتخصصات جديدة، إذ افتتح العديد من الجامعات آخرها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم بالإسكندرية، والمقرر افتتاحها اليوم إلى جانب جامعات أهلية أخرى، ومشروعات للتعليم العالي، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وترصد السطور التالية أبرز الجامعات، وهي كما يلي:

3 جامعات تكنولوجية

جرى إنشاء 3 جامعات تكنولوجية بالقاهرة الجديدة، وبني سويف، وقويسنا، بالتعاون مع جامعات ومعاهد عالمية، واستكمال إنشاءات فرع جامعة الإسكندرية بمطروح، وكذلك استكمال إنشاءات فرع جامعة أسيوط بالوادى الجديد، وإنشاءات فرع جامعة جنوب الوادي بالبحر الأحمر، والبدء في إنشاء 5 جامعات خاصة جديدة بسوهاج، وكفر الشيخ، والغربية، وبرج العرب، وأبو تلات، ورشيد.

جامعة الجلالة

تعد جامعة الجلالة من الجامعات الذكية، وتضم 15 كلية (الهندسة، طب الاسنان، الطب، الفنون، الإنتاج الإعلامي، العلوم الإدارية، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الغذاء والصناعات الغذائية، العلوم، العمارة، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، العلاج الطبيعي، الصيدلة، علوم وهندسة الحاسب)، إضافة إلى مستشفى جامعي بسعة 400 سرير، فضلا عن توافر سكن لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

جامعة الملك سلمان الدولية

تعد جامعة الملك سلمان أول جامعة متكاملة تقام في جنوب سيناء، تبلغ مساحتها نحو 300 فدان موزعة على 3 مدن هي الطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر، ويمكنها استيعاب نحو 20 ألفا و500 طالب، وهي جامعة ذكية تنقسم على 3 مدن هي رأس سدر: تشمل 4 كليات، وهي (كلية الزراعات الخاصة، كلية العلوم المالية والإدارية، كلية العلوم المجتمعية، كلية الطب البيطري)، إضافة لسكن للطلبة والطالبات، والطور تشمل 7 كليات، وهي: (الهندسة، وعلوم الحاسبات، العلوم، والمياه وعلوم البحار، الصناعة والتكنولوجيا، الطب، الصيدلة، التمريض)، إضافة لإدارة الجامعة، وسكن للطلبة، والملاعب، والمبانى المساعدة، وفي شرم الشيخ 5 كليات، وهي: (الألسن واللغات، السياحة والفنادق، العمارة، الانتاج الإعلامى، الفنون والتصميم)، إضافة لسكن للطلبة.

الجامعات الكندية في مصر

بحسب قرار رئيس الجمهورية رقم (9) لسنة 2019، صدر قرار بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الكندية في مصر" لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل مصر، يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة، ويمنح الفرع درجة البكالوريوس في برامج: (هندسة التصميم المستدامة، الرياضيات وعلوم الحاسب، ريادة الأعمال)، على أن تكون جودة البرامج مثل المطبقة بالجامعة الأم، إضافة إلى تخصيص منح دراسية سنوية معفاة من المصروفات الدراسية، وأخرى مخفضة للمتفوقين علميًا أو رياضيًا أو كلاهما معًا أو التميز في المشاركة المجتمعية، وذلك وفقًا لما هو متبع بجامعة جزيرة الأمير إدوارد.

جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا

تضم جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، الكليات التالية: (الهندسة والتكنولوجيا - العلوم الأساسية - الصيدلة - الطب - القانون الدولي - علوم الإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسية - والفنون والتصميم)، لاستيعاب 25 ألف طالب.

جامعة المنصورة الدولية

صدر قرار رئاسي بإنشاء جامعة المنصورة الدولية، التي تضم 9 كليات، هي: إدارة الأعمال، والمعاملات القانونية الدولية، وعلوم وهندسة المنسوجات، والهندسة، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والطب البشري، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والعلوم، وبها مستشفى جامعي.