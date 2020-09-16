مدبولي: استثمرنا 100 مليار جنيه في التعليم خلال 6 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة استثمرت نحو 100 مليار جنيه مناصفة بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي منذ عام 2014، لسد الفجوة التعليمية ورفع جودة مستوى التعليم.

وأضاف مدبولي، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية: "بدأنا في عام 2014/2015 بإجمالي 7.6 مليار جنيه استثمارات، والعام الماضي 32 مليار جنيه، ما يعني أنّ الرقم تضاعف 3 مرات خلال 4 أو 5 سنوات، ويؤكد اهتمام الدولة في الاستثمار بالتعليم".

وتابع: "نتحرك بأقصى سرعة ممكنة في هذه الفترة، لتعويض الفترات المتراكمة السابقة"، مشيرًا إلى أنّ الدولة أنشأت نحو 68 ألف فصل لخدمة 2.7 مليون طالب، وجرى صيانة 15 ألف منشأة وفصل لتحسين جودة الخدمة المقدمة للطلاب".