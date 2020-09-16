صور.. إقبال كبير على تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استمرار المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتسديد جدية التصالح 25% من قيمة رسوم التصالح، وسط إقبال كبير من المواطنين، وخاصةً مع التسهيلات التي قدمتها القيادة السياسية للمواطنين الجادين، تيسيراً عليهم، منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيهاً للمتر بالقرى بكل الريف المصري، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية، وهو الحد الأدنى وفقاً للقانون ومراعاةً للظروف الاجتماعية.

وتتضمن التيسيرات قبول طلبات التصالح من المواطنين أياً كانت المستندات، ومنحهم فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة، مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية، لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة، لحين البت في التصالح، فضلًا عن خصم 25% من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير عليهم في ملف التصالح في مخالفات البناء، وفقاً للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون ولائحته التنفيذية.

وفي سياق متصل، شهدت المراكز التكنولوجية بمراكز الفتح والقوصية ومنفلوط وحي شرق وغرب ومركز أسيوط، إقبالاً كبيراً من المواطنين، اليوم، لتقديم طلبات التصالح وتسديد رسوم جدية التصالح، تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء، وبمتابعة مستمرة من محافظ أسيوط وجميع القيادات التنفيذية.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والعاملين بالمراكز التكنولوجية لقبول طلبات التصالح من كل من له صلة بالعقار، سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية، منفردين أو مجتمعين، وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات، أياً كان تاريخ حدوث المخالفة، سواء قبل أو بعد 2008، لافتاً إلى زيادة منافذ تلقي الطلبات، والعمل في أوقات الراحات والإجازات، واعتبارها أيام عمل عادية.

وكان محافظ أسيوط قد أصدر قراراً بتخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة، بنسبة من 20 إلى 30%، وتخفيض سعر التصالح إلى الحد الأدنى، بواقع 50 جنيهاً للمتر، في القرى والعزب والنجوع، للتيسير على المواطنين.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين باستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح، والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح، مؤكداً أنه لن يكون هناك مد للتصالح والمدى الزمني هو الموجود في القانون نهاية الشهر الجارى سبتمبر 2020، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.