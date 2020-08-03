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استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال إجازة العيد بأسيوط

كتب:

سعاد أحمد
04:30 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
سكرتيرمساعد أسيوط يتابع تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال اجازة العيد بمراكز الجنوب

سكرتيرمساعد أسيوط يتابع تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال اجازة العيد بمراكز الجنوب

تواصل المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمحافظة أسيوط، تلقي طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتفقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد المراكز التكنولوجية بمراكز صدفا والغنايم وأبوتيج، لمتابعة سير العمل وتلقي طلبات التصالح خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تيسيرًا على المواطنين، موجهاً بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين لتلقى الطلبات.

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