10 معلومات عن عمرو خليل.. يدير افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم بالإسكندرية، وجامعات أهلية أخرى، ومشروعات للتعليم العالي حيث يدير الإعلامي عمرو خليل، المذيع بقناة "CBC"، الحفل. وتستعرض "الوطن" أبرز 10 معلومات عن الإعلامي عمرو خليل:

- يقدم برنامج "من مصر"، عبر شاشة "cbc" مع الإعلامية ريهام إبراهيم.

- قدم البرنامج الديني "والله أعلم" مع الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق الذي كان يذاع على قناة "سي بي سي"، واستمر في تقديمه 3 سنوات متتالية، بعد تقديم استقالته من القناة، وانتقاله لقناة "دي إم سي" الإخبارية.

- في 2018 قدم برنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم على فضائية "DMC".

- قدم العديد من المؤتمرات والاحتفالات والفعاليات أبرزها مؤتمر القبائل الليبية يوليو الماضي، وافتتاحية كاتدرائية ومسجد العاصمة الإدارية، فضلا عن إدراة العديد من الجلسات بمنتدى شباب العالم.

وخلال مسيرة استمرت 20 عاما

- عمل في بداياته مقدم برامج ونشرات بقناة النيل للأخبار منذ عام 2000 وأيضا مراسل في تغطية حرب العراق عام 2004.

- حاصل على جائزة التميز الإعلامي عام 2004 وحائز على جائزة في الأدب الإنجليزي من جامعة حلوان.

- قدم عمرو خليل البرنامج الأهم على شاشة قناة (الحرة) الأمريكية باسم "اليوم" وعلى مدى 5 سنوات متواصلة، وكان للبرنامج دور متميز في تغطية أحداث ثورة 25 يناير و30 يونيو، إضافة إلى أحداث الربيع العربي في ليبيا واليمن وسوريا.

- نقل الأحداث الواقعة في الأراضي الفلسطينية في عامي 2005 و2006 والمفاوضات بين شمال وجنوب السودان.

- عمل خليل مندوبا لقناة الأخبار لدى الجامعة العربية ووزارة الخارجية المصرية.

- انتقل عام 2009 للعمل بقناة الحرة الأمريكية لمدة 5 سنوات، قدم خلالها برنامج "اليوم".