السيسي: كل إجراء بنعمله هدفه مصلحة الوطن مش الضغط على الناس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة واجهت هجوما شديدا حين قررت شق قناة السويس الجديدة، متابعا: "افتكروا لما جينا نعمل قناة السويس، واجهنا هجوم شديد، وإنها مش ممكن تتعمل، ولما اتعملت سكتنا".

وتابع الرئيس: "لازم مننساش إن في كل موضوع الدولة هتشتغل فيه، وهدفها مصلحة شعبها، لازم هتلاقوا ناس بتشكك في كل إجراء بنعمله، رغم إن الهدف مصلحة وطنية صافية، مش الضغط على الناس أو تعذيبهم".

وأكد الرئيس السيسي: "بتكلم عن الثانوية العامة مع وزير التعليم وعن امتحان الثانوية العامة الجديد الرقمي، والطالب هيمتحن على الكمبيوتر، وقبل ما يخرج هيكون عرف نتيجته، وعرف مستواه، طيب ده تسهيل ولا حاجة تانية، طيب الـ30 ألف تظلم اللي شوفناهم النهارده هيكون في تظلم واحد؟، لأ، لأننا بنقل العامل البشري في التعامل".