عاجل.. السيسي: هيفضلوا يشككوا في كل عمل وهيقولوا إنه بيستهدف ضررك

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ مصر ظلت لسنوات طويلة خارج التصنيفات العالمية ولكنها دخلت الآن التصنيفات العالمية مع الأخذ في الاعتبار بأنَّه مازال هناك جامعات تفتتح لأول مرة والبرنامج التي صممته الدولة فيما يخص التعليم الأساسي والجامعة مازال في مراحله الأولى.

وأضاف الرئيس، خلال حفل افتتاحه عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية: "هناك تحسن ملحوظ في مستوى ومكانة التعليم في مصر، والفكرة كلها اللي عاوزة أقولها لما جينا نشتغل على ده هل كان مقبول من الناس ولا كان في قلق؟ كان في قلق والناس مكانوش مصدقين".

وتابع السيسي: "قولتلكوا قبل كدا إن أي إجراء الدولة هتعمله هتلاقوا المتشككين، وده اتجاه هيعيش معانا وهنعيش معاه، هيشككوا في كل عمل وهيقولوا إنه بيستهدف ضررك والإساءة ليك وتضييع مكاسبك".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم بالإسكندرية، وجامعات أهلية أخرى، ومشروعات ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتمّ توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، وبدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية خلال فبراير 2010، وتخرج نحو 263 طالب ماجستير ودكتوراه في الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل، وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

وتمّ توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14 مايو 2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه، كما تمّ توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21 أغسطس2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه، وتبلغ نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%، وبدأت الدراسة بالفعل بالحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019.