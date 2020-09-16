مدبولي: 4.7 مليار جنيه لربط الجامعات الحكومية بشبكة فايبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ عدد الكليات المصرية التي كانت حاصلة على الاعتماد الأكاديمي منذ عام 2014، تضاعف إلى 98 كلية.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية: "الرئيس السيسي وجّه بعمل مشروع عملاق للبنية التحتية المعلوماتية في الجامعات الحكومية، بإنشاء شبكة فايبر كاملة في الجامعات المصرية، لتكون امتحانات الجامعات المصرية رقمية، ونتخلص من الشكل التقليدي للامتحانات".

وتابع رئيس الوزراء، أنّه جار تنفيذ المشروع بتكلفة استثمارية قدرها 4.7 مليار جنيه، لتكون الجامعات المصرية مكتملة في هذا المشروع العملاق، في العام الدراسي بعد المقبل"، مضيفا: "أصبح لدينا 21 جامعة مصرية دخلت تصنيف التايمز البريطانية ضمن أفضل جامعات على مستوى العالم، بدلًا من جامعة واحدة في عام 2014، وأصبحت مصر في المركز رقم 42 ضمن أفضل 80 دولة عالميًا على مستوى جودة التعليم، وما زال المشوار طويل والتحدي أكبر، وما زال في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد".