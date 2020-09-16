إلغاء مزاد شقق "كيما - الرحاب" بأسوان وتخصيصها بأسبقية الحجز

في بشرى سارة لأصحاب المعاشات وأسر المتوفين من العاملين بشركة "كيما"، أجرى وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، قبل قليل، اتصالاً هاتفياً باللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أشار فيه إلى أنه أعطى تعليماته للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابع لها شركة كيما، بإلغاء المزاد العلنى على الوحدات السكنية بمشروع امتداد أسوان 2، بمدينة "كيما - الرحاب"، بإجمالى 135 وحدة سكنية، على أن يتم تخصيصها بأسبقية وأقدمية الحجز للمتقدمين من أصحاب المعاشات وأسر المتوفين والأعضاء بجمعية الإسكان.

وأكد وزير قطاع الأعمال لمحافظ أسوان أن قيمة الوحدة السكنية ستكون طبقاً للتقييم الفعلي لتكلفة الإنشاءات والسوق العقاري، لافتاً إلى أنه سيتم دعم جمعية الإسكان التابعة للشركة بمبلغ 9 ملايين جنيه، لتعويض المديونيات عليها، بجانب مساعدتها في استكمال إنشاء وحدات سكنية أخرى في متخللات الأراضى بالمشروع، لحساب باقي المتقدمين من أصحاب المعاشات وأسر المتوفين.