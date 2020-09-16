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محمود مسلم

السيسي: عاهدت نفسي أشرح الموضوعات للناس في كل لقاء

كتب:

نرمين عفيفي
11:32 ص | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ هناك جدية في اتخاذ القرارت وجرأة، رغم تشكيك وهجوم البعض لتغيير الواقع وتحسين الموقف، موضحا أنّ الزيادة السكانية تحتاج لإسكان ومرافق وتعليم وبنية أساسية جديدة، ودولة مثل ألمانيا لا تزيد وتعمل على رفاهية شعبها بدلا من وضع ميزانياتها في البنية التحتية لصالح التطور لعدد السكان.

وأضاف الرئيس، خلال افتتاحه مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية: "تراكمات السنين اللي فاتت سببها إنها كانت توصيف خطأ، وبالتالي اتحلت بشكل غلط، وأنا عاهدت نفسي إنه في كل اللقاءات يكون ليا إسهام في شرح الموضوعات بشكل بسيط بعيد عن التعقيد، وكل مستويات التعليم تستقبله". 

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