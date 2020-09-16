مصدر بـ البترول يعلق على كشف إيني: يفتح شهية الشركات الأخرى للعمل بمصر

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول، إنَّ الكشف الجديد "Nidoco NW-1"، الذي حققته شركة "إيني"، من خلال حفر بئر استكشافي في منطقة "نورس الكبرى" بدلتا النيل في البحر المتوسط، يؤكّد أنَّ إمكانيات وغنى المنطقة من الغاز الطبيعي "لم يستكشف بعد".

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنَّ الكشف يفتح شهية الشركات الأخرى للعمل في مصر، مبينًا أنَّ كل الاكتشافات الجديدة تجذب الاستثمارات الأجنبية وتلفت انتباه الشركات العالمية للعمل في مصر بقطاع البترول والغاز.

ويقدر احتياطي منطقة النورس، بعد إضافة إنتاج البئر، بنحو 4 تريليونات قدم غاز مكعبة.