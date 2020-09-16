4 معلومات عن بئر غاز "Nidoco NW-1" كشف "إيني" الجديد
كتب:
مارينا رؤوف
11:29 ص | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
أبرز المعلومات الخاصة بكشف الغاز الجديد لشركة "إيني"
قالت شركة "إيني" الإيطالية العاملة في مجال البحث والاستكشاف، إنه جرى اكتشاف بئر غاز جديد "Nidoco NW-1" في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط.
وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات الفنية الخاصة بالحقل: -
- يقع الكشف الجديد في منطقة أبو ماضي غرب ، في مياه دلتا النيل.
- البئر Nidoco NW-1 يقع على عمق 16 مترًا في المياه.
- يبعد 5 كيلومترات من الساحل، و4 كيلومترات شمالًا من حقل نوروس، الذي جرى اكتشافه في يوليو 2015.
- تقدر احتياطي منطقة النورس بعد إضافه إنتاج البئر، بنحو 4 تريليون قدم غاز مكعب.