رئيس التحرير

محمود مسلم

4 معلومات عن بئر غاز "Nidoco NW-1" كشف "إيني" الجديد

كتب:

مارينا رؤوف
11:29 ص | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
أبرز المعلومات الخاصة بكشف الغاز الجديد لشركة "إيني"

أبرز المعلومات الخاصة بكشف الغاز الجديد لشركة "إيني"

قالت شركة "إيني" الإيطالية العاملة في مجال البحث والاستكشاف، إنه جرى اكتشاف بئر غاز جديد "Nidoco NW-1" في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات الفنية الخاصة بالحقل: -

- يقع الكشف الجديد في منطقة أبو ماضي غرب ، في مياه دلتا النيل.

- البئر Nidoco NW-1 يقع على عمق 16 مترًا في المياه.

- يبعد 5 كيلومترات من الساحل، و4 كيلومترات شمالًا من حقل نوروس، الذي جرى اكتشافه في يوليو 2015.

- تقدر احتياطي منطقة النورس بعد إضافه إنتاج البئر، بنحو 4 تريليون قدم غاز مكعب.

 

اقرأ المزيد:

إيني تعلن عن كشف غاز جديد في مصر يضم 4 تريليونات قدم مكعبة

"إيني" تشارك في الجولة الثالثة لبطولة سباقات السيارات

إيني تعلن كشفا جديدا للنفط في الصحراء الغربية

"إيني" الإيطالية تعلن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

"إيني" تشارك في بطولة "‏REV IT UP‏" لسباقات السيارات