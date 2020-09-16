4 معلومات عن بئر غاز "Nidoco NW-1" كشف "إيني" الجديد

قالت شركة "إيني" الإيطالية العاملة في مجال البحث والاستكشاف، إنه جرى اكتشاف بئر غاز جديد "Nidoco NW-1" في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات الفنية الخاصة بالحقل: -

- يقع الكشف الجديد في منطقة أبو ماضي غرب ، في مياه دلتا النيل.

- البئر Nidoco NW-1 يقع على عمق 16 مترًا في المياه.

- يبعد 5 كيلومترات من الساحل، و4 كيلومترات شمالًا من حقل نوروس، الذي جرى اكتشافه في يوليو 2015.

- تقدر احتياطي منطقة النورس بعد إضافه إنتاج البئر، بنحو 4 تريليون قدم غاز مكعب.