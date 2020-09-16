تفاصيل اكتشاف الغاز في نوروس المصرية: أثبت الإمكانيات العالية للمنطقة

قالت شركة "إيني" الإيطالية، إنه تم اكتشاف بئر جديدة للغاز في منطقة نوروس، الواقعة في عقد إيجار أبو ماضي غرب، في المياه التقليدية لدلتا النيل.

وأضافت الشركة أن الاكتشاف الجديد الذي تم تحقيقه من خلال البئر الاستكشافية "Nidoco NW-1"، يقع على عمق 16 مترًا من المياه، و5 كيلومترات من الساحل، و4 كيلومترات شمالًا من حقل نوروس، الذي تم اكتشافه في يوليو 2015.

وأشارت الشركة إلى أن البئر الاستكشافية "Nidoco NW-1" اكتشف رمالًا حاملة للغاز يبلغ سمكها الإجمالي 100 متر، منها 50 مترًا داخل رمال البليوسين لتكوينات كفر الشيخ، و50 مترًا داخل الحجر الرملي العصر الميسيني لتكوينات أبو ماضي، وكلا المستويين بخصائص بتروفيزيائية جيدة.

في تكوينات أبو ماضي، تم تجاوز مستوى جديد، لم يتم مواجهته بعد في حقل نوروس، مما يثبت الإمكانات العالية لمنطقة نوروس الكبرى وتوسيع نطاق إمكانات الغاز إلى شمال الحقل.

يشير التقييم الأولي لنتائج البئر، مع الأخذ في الاعتبار امتداد الخزان باتجاه الشمال والسلوك الديناميكي للحقل، جنبًا إلى جنب مع الاكتشافات الأخيرة التي أجريت في المنطقة، إلى أن غاز منطقة نوروس الكبرى يمكن تقديره بما يزيد عن 4 تريليونات قدم مكعبة.

ولفتت إيني إنها ستعمل جنبًا إلى جنب مع شريكها BP، بالتنسيق مع قطاع البترول المصري، في فحص خيارات التطوير لهذا الاكتشاف الجديد للاستفادة من أوجه التآزر مع البنى التحتية الحالية في المنطقة.

تمتلك إيني، من خلال شركة IEOC التابعة لها، حصة 75% في ترخيص منطقة أبو ماضي غرب، بينما تمتلك BP الحصة المتبقية البالغة 25%.