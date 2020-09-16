"الأورمان": توصيل المياه والكهرباء لـ42550 منزلا في 160 قرية بالمنيا

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، الانتهاء من تشطيب أسقف وتوصيل مياه وكهرباء لعدد 42550 منزلًا للأسر غير القادرة فى 160 قرية بمراكز محافظة المنيا.

وقال "شعبان" في تصريح صحفي اليوم، إن الجمعية انتهت من تسقيف 1586 منزلًا، كانت أسقفها متهالكة تمامًا، إلى جانب توصيل مياه شرب نقية لـ4400 منزل، وتوصيل التيار الكهربائي لـ280 منزلًا، بهدف توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد "شعبان" أن الجمعية تختار القرى المراد تنميتها وفق عدة معايير من بينها المعايير التنموية لتصنيف القرى وعدد الأسر الفقيرة، وفور اتخاذ قرار بتنمية قرية بعينها يتم عمل مسح شامل واختيار الحالات الأشد احتياجا ودراسة متطلباتها، والوقوف على الطرق الأنسب لتلبية المتطلبات وسبل متابعتها.

وأضاف "شعبان" أن المواطن المستفيد من خدمات "الأورمان" سواء في إغاثة القرى الأشد فقرًا أو أي مشروع، لا يتحمل أي تكلفة على الإطلاق حيث تقدم الخدمات إلى المستفيدين بالمجان تمامًا.