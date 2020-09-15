إصابة 4 في تصادم سيارتين "ملاكي" على صحراوي المنيا

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين "ملاكي" على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز بني مزار، في محافظة المنيا.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطاراً من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، بحري كمين "الشيخ فضل"، على الطريق الصحراوي الشرقي.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من "وسام مدحت"، 60 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة، وشقيقه "فايز"، 33 سنة، بجرح قطعي في الوجه، و"مريم رمسيس"، 30 سنة، باشتباة كسر بالفخذ الأيمن، و"عماد يونان"، 46 سنة، باشتباة ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفي الشيخ فضل، بمركز بني مزار، وتحرر محضر بالحادث، وجرى العرض على النيابة العامة للتحقيق.