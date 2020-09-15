"الخارجية" تفتتح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية في المنيا

في إطار التوجيهات المستمرة لوزير الخارجية سامح شكري بتقديم كافة التسهيلات المُمكنة للمواطنين فيما يتعلق بالخدمات القنصلية من كافة جوانبها، صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنه تم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية ومحافظة المنيا لافتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية تابع لوزارة الخارجية في محافظة المنيا.

وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم افتتاح مكتب التصديقات والخدمات القنصلية أمس 14 سبتمبر الجاري من قِبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وبمشاركة الوزير مفوض حداد عبد التواب الجوهري، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات، مُمثلاً عن وزارة الخارجية، وأن المكتب بدأ أعماله بالفعل في نفس اليوم.

ومن جانبه، ثَمّن اللواء أسامة القاضي الجهد المبذول من قبل كافة الأطراف لإنشاء هذا المكتب النموذجي، والذي سيقدم خدماته القنصلية إلى المواطنين في محافظة المنيا والمحافظات المجاورة، مشيداً بتعاون وسرعة استجابة وزارة الخارجية لافتتاح المكتب.