أجرت جراحة وأصيب ابنها في نفس اليوم.. دينا تذبح عجولا لفك "الحسد"

ذبحت الفنانة دينا عجول في منزلها، مساء أمس الثلاثاء، بعد إصابتها هي وابنها "علي" في إصبعيهما، وخضوعها لجراحة عاجلة بعد انتشار الصديد في الأصبع.

وقالت دينا، لـ "الوطن"، إنها معتادة على ذبح العجول من حين لآخر وتوزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين، ولكنها اشترت عدداً منها وذبحتها أمس لتحصين نفسها وابنها من الحسد، بحسب قولها، مضيفة أن الأخير أشرف على عملية الذبح أسفل المنزل.

وأوضحت أنها نزعت فتيل الجرح، أمس الثلاثاء، رغم تورم الإصبع، ومن المقرر أن يفك ابنها غرزتي إصبعة بعد 11 يوما من الآن.

وكانت دينا أصيبت في إصبعها بسكين قبل أسبوع تقريباً، وذلك أثناء طهيها لبعض المأكولات في منزلها، وكشفت في تصريحات سابقة لـ "الوطن" تفاصيل إصابتها قائلة: "غسلت يدي ووضعتها في الفريزر لتنشيف الدم، ولكني فوجئت بتجمع صديد موضع الجرح في اليوم التالي، فقمت بتنظيفه لأفاجأ بتجمعه من جديد، فاتجهت للصيدلية لتنظيف الجرح وإزالة الصديد، ولكنه سرعان ما انتشر أسفل الظفر".

وتابعت: "هرعت إلى المستشفى وخضعت لجراحة، ووضع الأطباء فتيلاً موضع الجرح".

وبسؤالها عن تفاصيل إصابة ابنها "علي"، أوضحت بقولها: "جرحته زجاجة عطور لينسال الدم من إصبعه بغزارة، حيث ذهب إلى المستشفى وخضع لغرزتين".

يذكر أن "دينا"، نشرت صورة لأصبعها رفقة إصبع ابنها عبر حسابها الرسمي بتطبيق "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "امبارح علي صباعه اتعور وخيطه، وأنا كمان في نفس اليوم عملت عملية في صباعي".