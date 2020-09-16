حماة الوطن: نستهدف حصد 50 مقعداً داخل مجلس النواب المقبل

قال اللواء فتح الله عبدالحميد، نائب رئيس حزب حماة الوطن، إن الحزب يستهدف حصد 50 مقعداً داخل مجلس النواب المقبل، وسيخوض الانتخابات على جميع المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية.

وأكد "عبدالحميد" لـ"الوطن"، أن الحزب سيخوض العملية الانتخابية مع القائمة الوطنية التي تضم 12 حزباً في مختلف قطاعات الجمهورية وسننسق معهم على المقاعد الفردية.

وتابع أن لجنة انتخابات الحزب ستعمل على انتقاء المرشحين على المقاعد الفردية بعناية للدفع بأفضل العناصر ممن لديهم القدرة على العمل السياسي والبرلماني وتستطيع أن تكون إضافة قوية للمنظومة التشريعية المقبلة.