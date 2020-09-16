وكالات أنباء عالمية تبرز كشف غاز "إيني" الجديد في مصر
الشركة: التقييم الأولي لنتائج البئر يزيد على 4 تريليونات قدم مكعبة
كتب:
مارينا رؤوف
03:44 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
وكالات أنباء عالمية تبرز كشف غاز «إيني» الجديد في مصر
تناول عدد كبير من وكالات الأنباء والقنوات الأخبازية العالمية، خبر اكتشاف بئر الغاز الجديد "Nidoco NW-1" في مصر.
حيث سلطت وكالة أنباء رويترز العالمية وشبكة قنوات NBC العالمية، الضوء على الكشف الجديد بالحديث عنه.
وقد أعلنت شركة إيني الإيطالية، عن كشف غاز جديد في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط في مصر، مشيرة إلى أنَّ التقييم الأولي لنتائج البئر، يشير إلى أنَّه يمكن تقدير غاز منطقة "النورس الكبرى" عندما يزيد على 4 تريليونات قدم مكعبة.