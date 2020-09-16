فيديو.. خطوات تجديد رخصة السيارة من المنزل في 10 دقائق فقط

في إطار حرص الدولة على رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويلها إلى إلكترونية يمكن تنفيذها من أي مكان، دعت وزارة الداخلية المواطنين لتحميل تطبيق الوزارة عبر الهاتف المحمول لمعرفة الخدمات، حفاظًا على أرواح المصريين وللحد من انتشار فيروس كورونا.

تستعرض "الوطن" خطوات تجديد رخصة السيارة من البيت في 10 دقائق فقط.

شروط تجديد الرخصة من تطبيق وزارة الداخلية

يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية أقل من 2030 سي سي.

تسديد جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

لا يتم توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع.

عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنّه يريد استلامها من وحدة المرور وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.

خطوات تجديد الرخصة أونلاين من تطبيق الداخلية

بعد تثبيت التطبيق على الهاتف وتسجيل الدخول، تظهر بيانات السيارات المسجلة باسمك ورخصة القيادة.

يكون بإمكانك القيام بـ3 اختيارات هي (تجديد، بدل فاقد، بدل تالف).. اختر تجديد رخصة القيادة.

تظهر الشروط والأحكام يجب الموافقة عليها، واختيار مدة التجديد، سواء عام أو أكثر.

تظهر بعد ذلك شهادة المخالفات، ورابط إلكتروني للتوجه لموقع نيابة المرور.

ادخل رقم السيارة، واطلب شهادة براءة ذمة، ويمكنها أن تصل إلى منزلك خلال أيام قليلة.

تظهر بعدها تكلفة تجديد الرخصة والتفاصيل، ويمكن الدفع ببطاقة الائتمان.

الخطوة الأخيرة تحديد كيفية استلام الرخصة، ويمكن اختيار إما توصيلها للمنزل أو استلامها من إدارة المرور التابع لها.