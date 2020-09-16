طلعت: "مستقبلنا رقمي" تستهدف تدريب 100 ألف شاب بـ300 مليون جنيه

شرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 3 مبادرات تعمل الوزارة على تنفيذهم، موضحًا أن مبادرة "مستقبلنا رقمي"، تستهدف إلحاق الشباب بسوق العمل في وقت قصيرة، مشيرًا إلى أن مبادرة "جامعة مصر المعلوماتية" التي ستنشئ بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمنح الشباب فرص تعليم على أعلى مستوى، أما مبادرة مصر الرقمية فإنها تستهدف مجموعة من الشباب الخريجين المتفوقين بكليات الهندسة وعلوم الحاسبات.

وأضاف طلعت خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالأسكندرية، أن مبادرة مستقبلنا رقمي تستهدف تدريب 100 ألف شاب وشابة خلال عام ونصف بكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه للمنافسة في سوق العمل الحر.

وتابع: "سوق العمل الحر هو عبارة عن مجموعة من المنصات العالمية التي تطرح فيها مشروعات بأحجام متبانية ونطاقات مختلفة، ومن خلالها يتبارى المتخصصون في مختلف دول العالم للفوز بهذه المشروعات وتنفيذها في محل إقامتهم، وهي تكريس حقيقي لعولمة قطاع الاتصالات".

وأردف: "36 مليارات دولار قوام هذه الصناعة ويعمل فيها أكثر من 6 ملايين متخصص حول العالم وتنمو بمقدار أكثر من 20%".

وأشار، إلى أن هذه المبادرة ترتكز على 3 محاور رئيسية لتأهيل الشباب المصري، هي التدريب التقني الخاص، حيث جرى اختيار البدء في تخصصات علوم البيانات، والتسويق الرقمي، وبناء وتطوير المنصات الرقمية.

وواصل: "المحور الثاني هو مهارات العمل الحر، فالشاب المصري يجب أن يستحوذ على مهارات وملكات للمنافسة في هذا القطاع، وبالتالي فإن المبادرة تناسب أطيافًا مختلفة من شبابنا أيًا كانت خلفياتهم التعليمية".

وأشار، إلى أن المحور الثالث من المبادرة هو مجموعة من الأدوات التي توفرها الشركة العالمية التي نتعاون معها، تتمثل في تزكية هؤلاء الخريجين لدى مواقع ومنصات العمل الحر الرئيسية في العالم، لكي تثق فيها هذه الشركات وتزكيهم عند عملائها.

وأكد أن المبادرة تقوم على مبدأ التعليم التفاعلي لكي يستطيع يتلقاها الشاب في محل عمله في الوقت، لكن هذا التعليم الرقمي الذاتي لا يمنع أن يساعد الطلاب مجموعة من الخبراء العالميين ما قد يصعب فهمه، وذلك من خلال توجيه الشباب الأسئلة التي يستعصي عليها فهمه.