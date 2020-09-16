عاجل.. مصدر أمني: أحمد وزينب حاولا الهرب.. ولم يمتثلا لقرار الاستدعاء

قال مصدر أمني، إن اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب حاولا الهرب، عقب صدو قرار بضبطهما وغادرا مسكنهما المعلوم في القاهرة، مشيرا إلى أنهما ولم يمتثلا إلى تنفيذ إقرار سابق من جهات التحقيق بالمثول أمام النيابة، للإدلاء بأقوالهما حول اتهامات بترويع ابنتهما، ونشر تلك الفيديوهات عبر قناتهما الرسمية على "يوتيوب".

وأضاف المصدر أنه عقب صدور قرار من النيابة بضبطهما وإحضارهما بعد سماع أقوال مسؤول بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ضدهما بتهمة استغلال طفلتهما وتروعيها، هربا من منزلهما، وكشفت التحريات عن مكان اختبائهما في شقة ضمن تجمع سكني على الطريق الدائري في منطقة البساتين بالقاهرة.

وأشار المصدر إلى أن طفلتهما لم تكن معهما في أثناء القبض عليهما.