عاجل.. القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بتهمة "استخدام طفلتيهما في الفيديوهات الخاصة بهما"، داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة.

وكان مصدر داخل المجلس القومي للطفولة والأمومة، كشف عن قرار نيابة البساتين، فيما يخص الفيديو الأخير لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، بحق طفلتهما، الذي أثار غضب الكثيرين.

وجاء قرار نيابة البساتين الجزئية عقب التحقيق في بلاغ المجلس القومي للطفولة والأمومة، بتكليف أخصائي من خط نجدة الطفل، لتقديم تقرير بحث حول حالة الطفلة إيلين، بحسب ما ذكره المصدر لـ"هن".

واعتاد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب ارتكاب أفعال بحق طفلتهما تثير الغضب، في فيديوهات يبثانها وكان آخرها الفيديو الذي أوضح رعب الرضيعة من ملامح والدتها، إذ لونت وجهها باللون الأسود ودخلت الصغيرة في حالة بكاء وصراخ.

وأنهى اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، مجموعة فيديوهات أثارت استفزاز وغضب متابعينهما، لما يفعله الأبوان في حق طفلتهما "إيلين"، حيث إن هدفهما الوحيد هو التربح فقط، حتى إن جاء ذلك من خلال استغلال ابنتهما في تصوير تفاصيل يومية ومواقف غير لائقة.

آخر الفيديوهات المثيرة للغضب، كانت منذ أيام، إذ نشر الزوجان مقطع فيديو، ظهرت من خلاله الأم "زينب" بعدما لونت وجهها بالأسود، لتثير رعب ابنتها، التي دخلت في نوبة بكاء وصراخ، حينما رأت ملامح والدتها المرعبة، بينما دخل الأبوان في حالة ضحك شديد.

مقطع الفيديو الذي جرى تداوله بشكل موسع أثار غضب المتابعين الذي جاء في عدد من التعليقات منها: "لازم يتقبض عليهم"، "معقولة في أم تعمل كده".