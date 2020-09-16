افتتاح أكبر محطة مياه مرشحة بالمحلة بتكلفة ١٩٠ مليون جنيه

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، محطة مياه "المرشحة القديمة" بالمحلة الكبرى، اليوم، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية ووكالة التنمية الفرنسية وبنك الاستثمار الأوروبي، ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ووفد من الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم السفير الفرنسي "ستيفان رومانية" والسفير الألماني "سيريل نون" و"كريستيان برجر" سفير دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة و"جان فرنسوا" عضو لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الفرنسي.

بدأت فاعليات الافتتاح بكلمة ألقاها المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف للترحيب بالحضور، واستعرض المهندس "عادل عطية" رئيس مجلس إدارة الشركة بالغربية، مراحل تطور إنشاء محطة مياه المرشحة بالمحلة بتكلفة تصل إلى ١٩٠ مليون جنيه بطاقة إنتاجية ٨٠٠لتر/ث وتخدم ٣٤٥ ألف نسمة من أبناء المحلة الكبرى.

وأوضح المحافظ أن المحطة من أكبر المحطات بالمحافظة، تم الانتهاء منها بعد العديد من الاجتماعات والزيارات الميدانية لتذليل كل العقبات، والتأكد من تلافي جميع الملاحظات التي كانت تعوق تشغيلها، بالتنسيق مع الجهات المنفذة.

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح المحطة يأتي ضمن خطة متكاملة للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، معلنًا افتتاح عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

وتفقد المحافظ ومرافقوه غرفة التحكم المركزية وأقسام ومعامل المحطة، والمعمل الكيميائي والبكتريولوجي وطلمبات المياه العكرة والمرشحة والمروقات والكلور وهي المراحل المختلفة التي تمر بها مياه الشرب حتى يتم ضخها عبر الشبكة للمواطنين، وفي نهاية اللقاء تم التقاط صور تذكارية مع الوفد الأجنبي بالمحطة وقدم لهم المحافظ درع المحافظة تكريما لمجهودهم ومساهمتهم.

يذكر أن برنامج الاتحاد الأوروبي يضم ٢٦ مشروعًا بقيمة إجمالية ٢٠٤٦ مليون جنيه، بالإضافة إلى ٣.٧ مليون يورو وتخدم ١.٦ مليون نسمة، وجرى الانتهاء من تنفيذ ٤ مشروعات إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه بقيمة ٣٤٦ مليون جنيه تخدم ٨٧٠ ألف نسمة، وإقامة ١٧ مشروعًا للصرف الصحي المتكامل بقيمة ١.١٧٣ مليار جنيه تخدم ١٦٠ ألف نسمة في ٢٧ قرية و١٧ عزبة، وتم الانتهاء من ٩ منها وجارٍ تشغيل ٨ محطات في نهاية أكتوبر.