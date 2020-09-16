مصدر أمني: تسليم طفلتي أحمد حسن وزينب لأهليتهما

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة إنه عقب القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب داخل شقتهما بكمبوند البارون، طلب ضباط المباحث من المتهم، الاتصال بأفراد أسرته أو أسرة زوجته لاستلام طفلتيه وعدم اصطحابهما إلى قسم الشرطة.

وأضاف المصدر، أن المتهم وزوجته أجريا اتصالا بأسرتيهما وسلماهما الطفلتين، وجرى اقتيادهما إلى قسم الشرطة، لتحرير محضر الضبط، وبعدها أُحيلا للنيابة العامة للتحقيق معهما.

كان المجلس القومي للطفولة والأمومة، أعلن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، وذلك بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

وأضاف المجلس أن وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي، بخط نجدة الطفل 16000، رصدت الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشرهما فيديو على موقع يوتيوب ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلبا في الطفلة الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفس الطفلة، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت موظفة وزارة التضامن، توجيه تهمة الاتجار في البشر لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، طبقا وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.