مصدر أمني: ابنة أحمد حسن وزينب لم تكن معهما وقت القبض عليهما

كشف مصدر أمني عن أن إبنة اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزوجته زينب كانا بمفردهما داخل شقة تخص الزوجة بالقرب من دائري البساتين، ولم تكن بصحبتهما داخل الشقة عندما داهمتها الشرطة لتنفيذ قرار النيابة العامة الذي صدر مؤخرا بضبطهما بعدما رفضا تنفيذ طلب الحضور الصادر من نيابة البساتين.

وأضاف المصدر أن الشرطة اقتادت المتهم وزوجته إلي قسم الشرطة وتم تحرير محضرا بالواقعة واحيلا إلي النيابة العامة للتحقيق معهما في البلاغ المقدم من المجلس القومي للأمومة والطفولة بترويع طفلتهما وتعربظيض حياتها للخطر من أجل البحث عن نسب مشاهدات عالية.

كان المجلس القومي للطفولة والأمومة، أعلن عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، وذلك بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

وأضاف المجلس أن وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي، بخط نجدة الطفل 16000، رصدت الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرهما فيديو على موقع يوتيوب ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلبا في الطفلة الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفس الطفلة، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت موظفة وزارة التضامن، توجيه تهمة الاتجار في البشر لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، طبقا وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.