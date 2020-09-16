التعليم العالي: دعم البنية التحتية بالجامعات بـ6 مليارات جنيه

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الوزارة نفذت كثير من الإجراءات للنهوض بالبنية التحتية المعلوماتية، إذ صّدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مبلغ قدره 6 مليارات جنيه، لدعم البيئة التحتية والمعلوماتية في الجامعات.

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أنّه جرى العمل على برامج جديدة، والنهوض بالجامعات الحكومية والأهلية والدولية: "فتحنا مسار جديد لإنشاء جامعات تكنولوجية".

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنّ هذا المسار جاء لاستكمال ما يتم تدريسه للطلاب في المدراس التكنولوجية التابعة لوزارة التربية والتعليم.