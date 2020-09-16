دمشق عن عزم ترامب قتل الأسد: الإدارة الأمريكية "قطاع طرق"

وصفت دمشق السلوك السياسي للإدراة الأمريكية بأنه "أرعن"، ولا يدل "إلا على نظام قطاع طرق"، وذلك في أول تعليق رسمي على تصريحات الرئيس الأمريكي عن نظيره السوري بشار الأسد.

وحول ما قاله ترامب أمس من أنه "ناقش تصفية الرئيس بشار الأسد مع وزير الدفاع السابق"، قالت الخارجية السورية إن تصريحات "رأس الإدارة الأمريكية" حول استهداف الأسد "تبين بوضوح المستوى الذي انحدر إليه التفكير والسلوك السياسي الأرعن للإدارة الأمريكية، ولا يدل إلا على نظام قطاع طرق يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم"، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر رسمي في الخارجية أن "اعتراف ترامب بمثل هذه الخطوة يؤكد أن "الإدارة الأمريكية هي دولة مارقة وخارجة عن القانون، وتنتهج نفس أساليب التنظيمات الإرهابية بالقتل والتصفيات دون الأخذ بعين الاعتبار أي ضوابط أو قواعد قانونية أو إنسانية أو أخلاقية في سبيل تحقيق مصالحها في المنطقة".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أراد قتل الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2017 ، لكن وزير دفاعه آنذاك جيمس ماتيس عارض العملية. وأضاف ترامب في برنامج على قناة "فوكس" الأمريكية أمس: "كنت أفضل قتله. لقد جهزت للأمر تماماً"، وأضاف: "لم يرغب ماتيس في أن يفعل ذلك. ماتيس كان جنرالاً بولغ في تقديره وتركته يرحل".