ضبط رجل وسيدة لقيامهما بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر الإنترنت

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.. فقد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، وجود إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى (الفيس بوك) تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى من خلالها المُعلن إستعداده لإحضار فتاة لمُمارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى لمدة إسبوع تحت ستار الزواج العرفى .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص مقيم بالدقهلية وله محل إقامة آخر بالجيزة) .. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته (إحدى السيدات مقيمة بالجيزة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بقيامه بتسهيل وإستغلال المتهمه الثانية فى الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت تحت ستار الزواج العرفى محدد المدة مقابل مبلغ مالى قدره (60 ألف جنيه ) لمدة أسبوع ، وأضاف بأنه قد أنشأ تلك المُشار إليها لذات الغرض، كما أقرت المتهمة الثانية بإعيتادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال المتهم الأول نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما ،وعثر بحوزتهما على (عدد 2هاتف محمول أحدهما خاص بالمتهم الأول محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة تؤكد نشاطهما – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.