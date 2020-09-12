تفاصيل ضبط شبكة دعارة من 4 سيدات في البساتين.. الساعة بـ 1000 جنيه

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية مع 4 سيدات ورجل، المتهمين بتكوين شبكة دعارة واصطياد زبائنهم من خلال صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنهم قاموا بإنشاء تلك الصفحة لممارسة الرذيلة بمقابل مادي بـ 1000 جنيه في الساعة.

وأكد المتهمون في اعترافاتهم أنهم يقومون بإتمام المقابلة مع زبائنهم من خلال توفير المكان سواء في إحدى الشقق أو في السيارة المضبوطة عندما يتعذر توفير شقة لممارسة الرذيلة.

وعن استخدام السيارة في ممارسة الرزيلة، اعترف أعضاء الشبكة، أن بعض الزبائن يرفضون الذهاب إلى شقق لا يعرفونها خشية أن تكون مشبوهة، وأضافوا أن بعض الزبائن يوفرون المكان "الشقة"، وأوضحوا في اعترافاتهم أن السائق وهو المتهم الخامس في القضية ضمن أفراد الشبكة حيث يقوم بتوصيلهم إلى الزبائن وانتظارهم في الشارع داخل السيارة حتى ينتهوا من ممارسة الرذيلة.

كانت معلومات وردت إلى إدارة حماية الآداب العامة بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام مجموعة من السيدات بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاحتماعى "فيس بوك"، وقيامهن بعرض أنفسهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب، نظير تحصلهن على مبالغ مالية.

وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديدهن، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهن وتبين أنهن 4 سيدات وبصحبتهن سائق، وذلك حال استقلالهن السيارة بصحبته بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهم 4 هواتف محمول- مبلغ مالى

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالترويج للأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية بدون تمييز، واستغلال السيارة المضبوطة فى تسهيل تحركاتهم، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.