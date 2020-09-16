فالكه باكيا أمام المحكمة في قضية بي إن سبورتس: تلقيت رشاوى قطرية

انهار جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم أمام المحكمة السويسرية، من البكاء واعترف بنقل ممتلكاته إلى زوجته، وهي تتضمن أملاكا عقارية وزورقا وسيارات وحليا، وعند سؤاله، لم يستبعد فالكه "الحديث مع الخليفي عن شراء فيلا في جزيرة ساردينيا" الإيطالية.

وقال فالكه: "بحثت مع الخليفي حقوق البث ومشروع شراء الفيلا"، في اجتماع عقداه في باريس في أكتوبر 2013، مضيفا: "طلبت من الخليفي تمويل شراء الفيلا في جزيرة ساردين، والخليفي كان إيجابياً عندما طلبت منه تمويلاً لشراء الفيلا".

وقد أظهرت وثائق المحكمة السويسرية، أن الخليفي اشترى الفيلا من وسيط عقاري، ليستفيد منها فالكه، وليتم نقل ملكيتها له لاحقاً.

واستؤنفت محاكمة القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية، بتهم الفساد، حيث استمعت المحكمة إلى جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقالت مصادر بالمحكمة، إن "بي إن سبورتس" حصلت على حقوق البث بتقديم رشاوى للفرنسي فالكه، وأن وثائق "فيفا" اتهمت الفرنسي فالكه بخيانة الأمانة، ومن المنتظر أن يرد القطري الخليفي على تهم الفساد الموجهة إليه، على أن تستمع المحكمة السويسرية إلى شهود على صلة بفضيحة الفساد القطرية، بحسب قناة "العربية".

ويمثل القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالكه أمام القضاء السويسري في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

وتتهم النيابة العامة السويسرية الخليفي بمنحه الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالكه، حق استخدام فيلا فاخرة في سردينيا مقابل دعمه في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم (2026 و2030) في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبدأت المحكمة الجنائية الفيدرالية منتصف النهار جلسة استماع لفالكه الذي يواجه حكما بالسجن لمدة 5 سنوات مثل الخليفي، من خلال التطرق إلى جوهر القضية بعد اليوم الأول الذي خصص لاعتراضات دفاعهما على الدعوى، ورفض القضاة السويسريون الثلاثة الدفوع التي اعتبرت هذه القضية "ملطخة" و"ملوثة" بشبهة التواطؤ بين النيابة العامة السويسرية والفيفا والتي هي موضوع تحقيق فتح هذا الصيف.

وحصلت "بي ان سبورت" على حقوق البث بعد شهر عن اجتماع الخليفي وفالكه، وتحديدا في 29 نوفمبر 2013، وأظهرت وثائق الفيفا أن "بي ان سبورت" حصلت على حقوق البث دون عطاءات أو منافسة، وبمبلغ قدرع 480 مليون دولار، وتبين خلال المحاكمة أن فالكه والخليفي سافرا على متن نفس الرحلة إلى الدوحة للقاء أمير قطر، وذلك يوم 1 سبتمبر 2013.