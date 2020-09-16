عبدالغفار: 32 ألف طالب طلبوا الالتحاق بـ3 جامعات أهلية جديدة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن 32 ألف طالب طلبوا الالتحاق بـ3 جامعات أهلية جديدة، مشيرًا إلى أنها تهدف أيضًا إلى جذب طلاب وافدين، وجذب المصريين الدارسين في الخارج.

وأضاف عبد الغفار خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالأسكندرية، أن 16 ألف طالب من المتقدمين أجروا اختبارات القبول بالجامعات، ومن ثم فإن الجامعة تنتقي طلابها ولا يقتصر الأمر على امتحان الثانوية العامة.

وتابع: "نبرم اتفاقيات دولية ينتج عنها شهادات مزدوجة ونحاول ضبط كل التشريعات حتى يكون هوية مصرية لهذه الجامعات، والرئيس السيسي وجه بأن يكون للجامعات المصرية بصمة وأن تكون مطلوبة على مستوى العالم".