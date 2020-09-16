بدون مستندات.. تضارب الأقوال بين بهاء سلطان ونصر محروس بشأن "الفسخ"

تصدر الفنان بهاء سلطان محركات البحث على "تويتر"، فور نشر منشور منسوب إليه على موقع "فيس بوك"، جاء فيه أنّ "بهاء" فسخ التعاقد مع شركة نصر محروس، ليخرج "محروس" نافياً الأمر دون الاستناد إلى أي مواد ورقية أو صوتية تخص هذا الأمر.

ومن جانبه أكد ناصر بجاتو، مدير أعمال المطرب بهاء سلطان، صحة المنشور الذي كتبه الأخير على موقع "فيس بوك" بشأن فسخ تعاقده مع المنتج نصر محروس وشركة فري ميوزيك، بعد حكم قضائي صدر لصالحه.

وكشف بجاتو لـ"الوطن"، عن أن فسخ التعاقد بين بهاء سلطان ونصر محروس، لم يكن بالتراضي ولكن جاء بحكم قضائي من المحكمة.

إلا أن المنتج نصر محروس، مالك شركة "فري ميوزيك" للإنتاج الفني، نفى ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن فسخ تعاقد الفنان بهاء سلطان مع الشركة.

وقال "محروس" في تصريح لـ"الوطن"، إنّ المحكمة الاقتصادية رفضت الدعوى التي أقامها بهاء سلطان، ضده، وألزمته بتنفيذ التعاقد الموقع بين الطرفين، وتنفيذ ملحق العقد، موضحًا أنّه يتبقى لـ"بهاء" تقديم ألبومين غنائيين، أحدهما العام الحالي وآخر يُقدمه العام المُقبل، ليصبح بعدها حرًا بعيدًا عن الشركة.

وانتشر على مدار الساعات الماضية، منشور منسوب إلى الفنان بهاء سلطان على موقع "فيس بوك"، جاء فيه أنّ "بهاء" فسخ التعاقد مع شركة نصر محروس، قائلًا: "الحمد الله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزيك نصر محروس".